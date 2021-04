Munderfing: Autolenkerin prallte frontal gegen Lkw

Die 53-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Für eine 53-jährige Autolenkerin kam am Montagmorgen jede Hilfe zu spät. Die Oberösterreicherin fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen der B147 in Richtung Mattighofen. Aus bisher ungeklärter Ursache lenkte die 53-Jährige ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, meldet die Polizei. Die Fahrzeuge kamen an der angrenzenden Böschung zum Stehen. Die Autolenkerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.