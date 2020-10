Munition für den Körper

Superspreader. Superfood. Superkräfte stecken auch in regionalem Essen. Sie stärken die Abwehrkräfte und machen den Körper weniger anfällig.

Geschwächte Abwehrkräfte machen den Körper anfällig für das Eindringen von Viren, Bakterien und anderen Erregern. Auch der Krankheitsverlauf verläuft meist schwerwiegender als bei einem Menschen mit einem stabilen Immunsystem.

"Die Basis für starke Abwehrkräfte sind körperliche Fitness und eine ausgewogene Ernährung", erklärt Hannelore Schlager. Das gelte generell, auch wenn klar sei, dass es keine spezielle Diät gebe, um eine Ansteckung durch das Coronavirus zu vermeiden, sagt die Diätologin und Diabetes-Beraterin im Krankenhaus Wehrle-Diakonissen.

Wie jedes Jahr ist der Herbst eine gute Zeit, um den Körper mit der notwendigen Munition für den Winter zu versorgen. Dabei muss keineswegs immer auf das teure und stark umworbene Superfood aus aller Welt zurück gegriffen werden - zumal seriöse Daten hinsichtlich ihres Wirkstoffgehalts und der Pestizidbelastung oft mangelhaft sind. Gut zu wissen: Auch in Lebensmitteln aus der Region steckt viel Kraft. Schlager empfiehlt Schwarze Johannisbeeren statt Goji-Beeren, die wegen möglicher Rückstände in die Kritik geraten waren. Ins Frühstücksmüsli lassen sich Nüsse und Leinsamen genauso gut mischen wie Chiasamen, Hirse kann wie Quinoa zubereitet werden. Ungesättigte, und damit gute Fettsäuren enthält nicht nur die weit gereiste Avocado, sie sind auch in Wal- und Haselnüssen enthalten, die sich gut zwischendurch knabbern lassen und in jede Lunchbox passen. "Das heimische Superfood muss sich da absolut nicht verstecken", sagt Schlager. Wer frisch kocht und nach Möglichkeit auf industriell gefertigte Speisen verzichtet, hochwertige Pflanzenöle verwendet und viel mit Gewürzen - frisch oder getrocknet - arbeitet, optimiert überdies seine Nährstoff-Ausbeute. Zu Unrecht unterschätzt werden häufig Hülsenfrüchte wie Linsen.

Besonders viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente finden sich in frischem Obst und Gemüse, das mehrmals täglich auf den Tisch kommen sollte. Außerdem enthält es bioaktive Pflanzenstoffe, die als Radikalfänger dienen und Zellschäden abwenden. Genügend Flüssigkeit, mindestens eineinhalb Liter täglich, am besten in Form von Wasser und ungesüßten Tees genossen, durchfeuchtet die Schleimhäute und schützt sie vor dem Austrocknen.

Zu Nahrungsergänzungsmitteln rät Schlager nur nach ärztlicher Abklärung und nur speziellen Zielgruppen: "Für ältere Menschen, Extremsportler oder Veganer kann das Sinn machen."