Muntere Gams wieder in Salzburg unterwegs - diesmal bei der Polizei

Wenige Wochen nach einem Ausflug in den Salzburger Mirabellgarten hat sich am Donnerstag neuerlich eine Gams im Stadtgebiet umgesehen. Diesmal auf dem Gelände der Landespolizeidirektion.

Auf dem Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg ist eine kleine Kolonie an Gämsen ansässig. Immer wieder sind einzelne Exemplare dieser Tiere auch in städtischen Ebenen unterwegs.

Am 18. Mai spazierte etwa ein Gamsbock durch die sorgsam gepflegten Blumenbeete des Mirabellgartens. Da rückte sogar die Berufsfeuerwehr aus. Eine Tierärztin aus dem Salzburger Zoo konnte den Bock letztlich betäuben, unversehrt wurde das Tier in sein Revier zurückgebracht.

Salzburgs Polizei postete am Donnerstagmorgen ein Video auf Facebook, dass "einen tierischen Besuch" auf dem Gelände der Direktion zeigte. Das Video verzeichnete binnen kurzer Zeit tausende Aufrufe und viele positive Kommentare.