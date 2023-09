Mure in Rauris - "ohne den Damm wären wir abgesoffen"

Zwei Welten

Der unscheinbare Damm, der sich in die Landschaft einfügt, ist derzeit die Trennlinie zwischen zwei Welten. Vor dem Damm ist alles grün, hinter dem Damm hinterließen Wasser sowie mitgerissenes Geröll und Baumstämme eine Spur der Verwüstung. "Bei diesem Anblick wird richtig deutlich, was dieser Schutzbau an Schaden an Mensch und Infrastruktur verhindert hat", so Martin Zopp, Experte für Wasserbau beim Land Salzburg, der in diesen Tagen viel in Rauris ist und weitere Schutzmöglichkeiten auslotet.

Aufräumen im Rauriser Tal

Dutzende Bagger sind derzeit damit beschäftigt, den Normalzustand hinter dem Damm wiederherzustellen. "Man wird hier in einem Jahr nicht mehr viel sehen. Bis auf die Uferbepflanzung, denn die wird noch etwas brauchen, da die Bäume mitgerissen wurden", erklärt Martin Zopp.