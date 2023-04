Am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr kam es im Wiestal im Tennengau zu einem erheblichen Murenabgang. Rund 100 Kubikmeter Material waren demnach im Gemeindegebiet von Adnet auf die Wiestal-Landesstraße (L 207) gerutscht, sagte Norbert Brandtner von der Bezirkshauptmannschaft Hallein am späten Nachmittag den SN. Die Straße war daraufhin zwischen der Kreuzung nach Hinterwinkl und der Seefeldmühle gesperrt worden.

Laut Brandtner dürften die großen Regenmengen der vergangenen Tage und Wochen den Erdrutsch ausgelöst haben. "Zu diesem kam es bei Straßenkilometer 6,2 - das ist von der Adneter Seite her gesehen am Anfang des Stausees", so Brandtner. Verletzt wurde bei dem Abgang niemand, auch Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Geplant war, dass die Straße ab 18 Uhr wieder passierbar sein sollte. Das Material wurde weggeräumt, zudem erste Sicherungsmaßnahmen bereits durchgeführt.