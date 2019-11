Murendrama in Bad Gastein - zwei Frauen aus verschütteten Häusern gerettet

Im Ortsteil Badbruck in der Gemeinde Bad Gastein ist am Sonntag gegen Mitternacht eine Mure auf zwei Wohnhäuser niedergegangen. In einer dramatischen Rettungsaktion konnten Einsatzkräfte zwei Frauen lebend aus den völlig zerstörten Gebäuden bergen.

"Hier LAWZ: Großer Murenabgang hat in Bad Gastein 2 Häuser weggerissen. FW Bad Gastein im Einsatz" - so lautete die Meldung der Salzburger Landeswarnzentrale (LAWZ), die am Sonntag um 23:37 Uhr ausgeschickt worden war. Kurz zuvor hatten Erdmassen die beiden Wohnhäuser in Bad Gastein/Badbruck erfasst und zerstört. In den Objekten befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Menschen.

Am Montag um 00:23 Uhr meldete dann das Rote Kreuz via SMS: "Murenabgang Bad Gastein, Ortsteil Bad Bruck, 2 Häuser betroffen, 1 Person geborgen, Suche nach weiteren Personen läuft."

Beim Katastrophenschutz des Landes Salzburg stellte sich die Situation wenige Minuten zuvor so dar: "Einsatzkräfte versuchen derzeit, die eingeschlossene Person zu retten, aber der dahinter liegende Hang gefährdet das Gebäude. Auf weitere betroffenen Personen gibt es derzeit keine Hinweise."

Kurz vor zwei Uhr früh konnte danach die zweite eingeschlossene Person lebend geborgen werden. Bei den Betroffenen handelt es sich um zwei Frauen.

Herbert Stöckl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Gastein, sagte dem ORF: "Ich bin jetzt seit 45 Jahren bei der Feuerwehr, aber das habe ich so noch nie erlebt." Die Mure hat das eine Haus auf das andere hinaufgeschoben. Die erste Person sei relativ rasch geborgen gewesen, bei der zweiten "haben wir so eineinhalb, zwei Stunden gebraucht" (Stöckl). Für die eingesetzten Helfer, darunter Freiwillige der Bergrettung, habe ebenfalls Gefahr bestanden. Stöckl: "Es ist immer wieder etwas nachgekommen."

Tückische Schneedecke, gefährlicher Wasserfluss

Laut Stöckl war durch den Schnee überhaupt nicht ersichtlich, dass unterhalb der Schneedecke Wasser in den Hang rinnt. Durch das Wasser setzte sich gegen Mitternacht die Böschung oberhalb der Häuser in der Ortschaft Badbruck in Bewegung und zerstörte zunächst das obere Gebäude, das mehr oder weniger in sich zusammenfiel und die Bewohnerin, eine ältere Frau, unter den Trümmern begrub.

Da der Hang nicht zum Stillstand kam, wurde dieses Haus in der Folge auf das darunterliegende Gebäude geschoben, sagte Stöckl. Auch dieses Haus, in dem ebenfalls eine Frau wohnte, wurde total beschädigt. Den Helfern der Feuerwehr gelang es relativ rasch, die Frau aus dem unteren Haus zu bergen. Sie wurde verletzt, wie schwer, konnte Stöckl nicht sagen. Dass auch die Bewohnerin des zweiten Gebäudes noch lebte, war rasch klar, weil mit ihr Sprechkontakt aufgenommen werden konnte.

Bei einem ebenfalls in der Nacht auf Montag erfolgten Mureneinsatz in Schwarzach mussten sich Feuerwehrkräfte vor nachrutschenden Schlammmassen in Sicherheit bringen.

Geschlossene Schulen und Kindergärten

Aufgrund der aktuellen Wetterlage sind in den betroffenen Gebieten einige Schulen und Kindergärten geschlossen:

Großarl Volksschule, Neue Mittelschule, Polytechnische Schule, Kindergarten, Krabbelgruppe Bad Hofgastein VS, NMS, Allgemeine Sonderschule, Tourismusschule in Notbetrieb Dorfgastein Volksschule Bad Gastein Volksschule, Neue Mittelschule, Polytechnische Lend-Embach Volksschule Muhr Volksschule Tamsweg Notbetrieb im Bundesgymnasium

Zivilschutzalarm im Lungau und Pongau

Bereits zuvor hatte sich Unwettersituation in weiten Teilen Salzburgs bedrohlich zugespitzt. Nach den starken Schneefällen am Mittwoch und dem Föhnsturm am Freitag hatten sie es am Samstag und noch mehr am Sonntag mit intensivem Regen zu tun. Der bereits komplett durchnässte Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen. Unzählige Muren gingen ab. Die Folge: Seit Sonntag waren beziehungsweise sind insgesamt 54 Feuerwehren bei 606 Einsatzstellen mit 1.836 Mann im Einsatz.

Der Schwerpunkt lag zunächst im Raum Zell am See. Um 17 Uhr spitzte sich die Situation im Pongau und im Lungau zu. Für Bad Hofgastein, Großarl, Hüttschlag und Muhr wurde wegen der Murengefahr Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bewohner wurden aufgefordert, im Haus zu bleiben und sich bei Häusern in Hanglage in den ersten Stock zu begeben. In Hüttschlag, Großarl, Bad Gastein und Bad Hofgastein wurden mehrere Gebäude evakuiert. "Es regnet heftig, wir sind mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz", sagte der Hofgasteiner Ortsfeuerwehrkommandant Rupert Sendlhofer. In Großarl und Hofgastein seien große Muren abgegangen, die Häuser nur knapp verfehlt hätten, sagte Franz Wieser, der Sprecher des Landes. Nach Angaben der Bergrettung wurde eine Person bei einem Murenabgang in Hüttschlag verletzt. Ein Bergretter in Hofgastein wurde auf einem Quad von einer Mure erfasst. Er konnte sich mit einem Sprung retten und blieb unverletzt.

Der Großarler Bürgermeister Johann Rohrmoser sagte am Abend: "Wir haben einen Krisenstab eingerichtet und sind gerüstet. Einige Bäche sind übergegangen und es hat Muren gegeben. Ein paar Brücken sind hin und drei Häuser haben wir vorerst evakuiert. Ich hoffe, der Regen hört bald auf."

Hunderte Menschen in ihren Häusern eingeschlossen

Zahlreiche Straßen waren wegen Muren und Überschwemmungen gesperrt, darunter die Pinzgauer Straße (B311) bei Schwarzach und Bruck, die Katschbergstraße (B99), die Turracher Straße (B95), die Großarler Landesstraße (L109) und die Dientner Landesstraße (L216). Zwischen Saalfelden und Hochfilzen ist die Westbahn nach einer Mure voraussichtlich bis Montag, 7 Uhr, gesperrt. Da Muren zahlreiche Güterwege verlegten, waren Hunderte Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Insgesamt wurden im Pinzgau, Pongau und Lungau mindestens 54 Häuser evakuiert. Die Ortszentren von Zell am See, Großarl und Embach waren auf dem Straßenweg nicht mehr erreichbar. Die Volksschule Embach bleibt am Montag geschlossen. Ob die Schule in Muhr ihre Pforten öffnet, entscheidet sich erst am frühen Montagmorgen. In den Schulen von Zell am See gibt es laut Angaben des Landes vorerst einen Notbetrieb. Kinder und Lehrer können in die Schule gehen, sofern der Schulweg ungefährlich ist.



Gebäude vorsorglich geräumt

Der Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter sagte am Nachmittag: "In Schüttdorf und Zellermoos steigt der Grundwasserspiegel." Am kritischsten war es in Thumersbach. Eine Mure verlegte die Talstraße im hintersten Bereich auf 200 Metern Länge. "Zehn Häuser mussten evakuiert werden." Im Bereich des Friedhofs wurden wegen einer Mure die Zeller Nordeinfahrt (P311) und ein Bahngleis gesperrt. Busse konnten den Zeller Bahnhof zunächst nicht anfahren.

Apropos Bahn: Wegen der Unwetterschäden mussten die Bahnstrecken zwischen Saalfelden und Hochfilzen, zwischen Bruck-Fusch und Zell am See gesperrt werden. Die Tauernstrecke zwischen Mallnitz und Schwarzach ist ebenso betroffen. Ein Zug mit 250 Passagieren musste in Bad Gastein gestoppt werden. "Wir müssen für die Reisenden Unterkünfte organisieren", sagte ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Denn: Im Gasteinertal sei wegen der Unwetterlage kein Schienenersatzverkehr mit Bussen möglich. Zwischen Bischofshofen und Villach richteten die ÖBB für Fernzüge einen Ersatzverkehr über die Tauernautobahn ein. Fahrgäste mussten in diesem Bereich zunächst knapp 180 Minuten mehr Reisezeit einplanen.

Fünf Gebäude wurden in der Salzburger Straße in Bruck vorsorglich geräumt. Teile des bewaldeten steilen Hanges direkt hinter den Häusern drohten abzurutschen. Ortsfeuerwehrkommandant Franz Eder: "Die Bewohner werden aus dem Seniorenheim versorgt und übernachten bei Verwandten."

Die Saalfeldner Feuerwehr musste zu etwa 25 Einsätzen ausrücken. Meist ging es um überflutete Keller und Straßen, sagte Ortsfeuerwehrchef Ernst Schreder. "Unter anderem beim Bahnhof und bei der SIG sind Gemeindestraßen gesperrt, weil die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen kann." An der Urslau und der Saalach mussten zwei Brückenbaustellen geflutet werden. Lkw mit Greifern standen bereit, um Verklausungen zu beseitigen. Auch die Baustelle der Wildbachverbauung im Zentrum von Maria Alm wurde geflutet. Diese Maßnahme wird schon bei den Planungen berücksichtigt.

Ungewöhnliche Niederschlagsmengen

In vielen Orten im Süden Salzburgs fiel von Donnerstag bis Sonntag mehr Niederschlag als normalerweise im ganzen Monat. In Kolm-Saigurn im Rauriser Talschluss kamen 180 Millimeter zusammen, im Ort Rauris selbst 114 Millimeter. In Bad Gastein waren es 129 Millimeter, das Novembermittel liegt bei 86 Millimetern.

Montag, Dienstag und weitere Entwicklung

Josef Haslhofer von der ZAMG Salzburg sagte: "Am Montag lockert es auf und es wird zum Teil sonnig." Am Dienstag nähert sich von Süden die nächste Front. "In Salzburg wird es im Bereich der Tauern regnen und schneien. Es sollte dieses Mal aber kein Problem sein." Nach einem wechselhaften Mittwoch soll sich am Donnerstag freundlicheres Wetter durchsetzen.

Der Leiter des Hydrographischen Dienstes des Landes, Johannes Wiesenegger, rechnete für die Nachtstunden mit einer Entspannung. "Insgesamt ist die Hochwassersituation an den großen Fließgewässern ungewöhnlich für die Jahreszeit, aber nicht kritisch."

Die Wetterwarnung für alle Gemeinden finden Sie hier.

Quelle: SN