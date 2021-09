"Murmeltierambulanz" soll iSalzburg Kindern mit Entwicklungsstörungen helfen

Viele Familien rätseln jahrelang, was die Ursachen für die Entwicklungsverzögerungen ihrer Kinder sind. "Ich habe über die Lebenshilfe Eltern von 15-Jährigen getroffen, die nicht wissen, was mit dem Kind los ist", sagt Sarahs Mutter Nina Rettenegger.



Im Kinderspital im Salzburger Uniklinikum wurde vor zwei Jahren die sogenannte Murmeltierambulanz ins Leben gerufen. Man bekomme dort eine kombinierte Sprechstunde mit verschiedenen Experten, sagt die Initiatorin, Kinderärztin Saskia Wortmann. "Die Familien müssen so nicht von Arzt zu Arzt rennen: Sie bleiben einen Tag bei uns und werden umfassend untersucht."



Ein Humangenetiker, ein Kinderneurologe und Stoffwechselexpertin Saskia Wortmann sehen sich die Kinder dort einen Tag lang an. In den vergangenen zwei Jahren habe man rund 50 Kinder gesehen, sagt Saskia Wortmann. "In rund 65 Prozent der Fälle konnten wir eine Diagnose stellen."



Wie das Beispiel der kleinen Sarah zeige, sei es wichtig, früh den Grund der Entwicklungsstörung zu erkennen, sagt die Ärztin: Je früher man mit einer Behandlung beginnen kann, desto besser ist das für die Entwicklung eines Kindes. Oft würden Familien von Arzt zu Arzt gehen, bis sie eine Diagnose bekämen. "Dazwischen vergehen dann immer einige Monate, weil man sagt: Warten wir ab, vielleicht tut sich in der Zwischenzeit etwas."



Bei der Murmeltierambulanz werden alle Kinder mit Entwicklungsstörungen und autistischen Störungen untersucht. Kontakt: s.wortmann@salk.at