Murtalbahn-Unfall: Die Bergung soll in etwa zwei Wochen erfolgen

Nach dem Zugunfall der Murtalbahn am Morgen des 9. Juli an der Landesgrenze Steiermark-Salzburg ist nun bekannt, wie der entgleiste und in die Mur gestürzte Triebwagen geborgen werden soll. Wie die Steiermarkbahn (StB) am Donnerstag in einer Aussendung informierte, soll das 32 Tonnen schwere Fahrzeugs von der - flussabwärts betrachtet - rechten Uferseite mit einem mobilen Schwerlast-Raupenkran aus dem schwer zugänglichen Fluss gehoben werden.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Zugunfall der Murtalbahn am Morgen des 9. Juli.