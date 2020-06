Sie müssen draußen bleiben und sind trotzdem nicht sauer. Ein Flachgauer Museum nutzte die Coronabeschränkungen für ein neues Konzept.

Es sind gleich zwei Neuheiten, mit denen das Museum Fronfeste in Neumarkt in diesen Tagen aufwartet. Zum einen stellt der heimische Künstler Norbert Kranzinger erstmals seine Werke aus, zum anderen passiert dies in Zeiten von Coronabeschränkungen auf eine ganz neue ...