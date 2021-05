Musikalische Talente finden und fördern

Beim Musikwettbewerb "Prima la musica" glänzten elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Tennengau.

Der renommierte Landeswettbewerb für junge Musikerinnen und Musiker, "Prima la Musica", konnte heuer coronabedingt nur eingeschränkt durchgeführt werden, in den Solo-Kategorien für Holz- und Blechbläser sowie Schlagwerk und in der Kammermusik-Kategorie für Streich-, Tasten- Zupfinstrumente, sowie Vokalensembles. Ein strenges Sicherheitskonzept ermöglichte es, den Wettbewerb in Präsenz durchzuführen, aufgeteilt auf die Standorte Hallein, Hof und Salzburg.

Im Tennengau glänzten elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer (6 Musikum Hallein, 5 Musikum Kuchl). Die Preisträgerinnen und Preisträger sind Lea Gruber (Saxofon AG I), ...