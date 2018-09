Musikalischer Brunch für den guten Zweck im Ziegelstadl

Der Kiwanisclub Hallein hat sich Ende 2013 aufgelöst, seine Mitglieder sind als "Club.20.14" aber nach wie vor aktiv, so auch Anfang Oktober wieder.

"Tue Gutes und hab Spaß dabei - so erkläre ich es den Leuten immer", schmunzelt Clemens Bammer. Der "Club.20.14" von Bammer und seinen Kollegen tut genau dies. Seit 2016 organisieren die derzeit elf Herren jeweils am ersten Wochenende im Oktober einen musikalischen Brunch im Ziegelstadl. Nach einem Big-Band-Brunch 2016 und einem Soul-Blues-Brunch 2017 mit entsprechender musikalischer Untermalung sind heuer Oldies angesagt: Beim Revival-Brunch am 7. Oktober (10 Uhr) im Ziegelstadl spielen gleich zwei Bands abwechselnd auf, die namensgebende Revival Band vollverstärkt auf der Bühne, das Pinzgauer Quartett "Handmade" dagegen unplugged im ganzen Raum.

Reinerlös geht an "Austrian Doctors"

Der Reinerlös der Veranstaltung geht an die "Austrian Doctors", eine Vereinigung von Ärzten, die der Oberalmer Internist Christian Gruber mitbegründet hat. Die Mitglieder leisten ehrenamtlich Arzteinsätze auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch, Kenia und Sierra Leone.

"Wir waren vorher alle beim Kiwanis-Club, nachdem sich dieser Ende 2013 aber aufgelöst hat, haben wir uns unter dem Titel ,Club.20.14' weiterhin getroffen, immer am 14. des Monats um 20 Uhr", erklärt Mitbegründer Andreas Ritzberger vom gleichnamigen Delikatessengeschäft in Oberalm. "Aber wir wollten mehr sein als nur eine Stammtischpartie, die sich nur trifft und einen netten Abend zusammen verbringt." So entstand die Idee einer jährlichen Benefizveranstaltung.

"Wollten mehr sein als eine Stammtischpartie"

Heuer kommt das Buffet von "Hermann liefert" aus Adnet, Ritzberger liefert Kaffee, Wein und Prosecco, der Kaltenhauser Braumeister Günther Seeleitner, ebenfalls Clubmitglied das Bier, zudem gibt es eine Kaffee- und Kuchen-Bar. Ebenso werden Litographien des Halleiner Künstler Csaba Fürjesi verkauft, der Erlös kommt ebenfalls den "Austrian Doctors" zugute.

Eintrittskarten für das Revivalbrunch gibt es um 20 Euro im Delikatessengeschäft Ritzberger in Oberalm sowie bei Brillen Binder und beim Farbencenter Holzer in Hallein.