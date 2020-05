In den Sprengeln des Salzburger Musikums startet dieser Tage die Anmeldung für das kommende Schuljahr - corona-bedingt nur per E-Mail oder Post. Und auch der Unterricht hat sich in diesen Zeiten massiv geändert.

SN/sw/musikum kuchl Klarinetten-Unterricht via Online-Konferenzschaltung.