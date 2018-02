Musisches Gymnasium: Schüler bieten drei Abende voller Tanz

Mit dem Thema Tanz haben sich die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. Klassen des Musischen Gymnasiums in Salzburg ein Semester lang intensiv beschäftigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Was kommt heraus, 16- bis 18-Jährige ein Semester lang daran arbeiten, ihre Einfälle auf die Bühne zu bringen? Im Fall der 6. bis 8. Klassen des Musischen Gymnasiums Salzburg sind es drei Abende voll mit Gruppen- und Solo-Tanzprojekten. Um das Thema Reflektionen dreht sich zum Beispiel die Choreografie von Katharina Wieser, Annika Denk, Alma Dorner und Stina Berger.

Da sind auch die Lehrerinnen Astrid Weger und Silvia Obereder voll des Lobes: "Wirklich beeindruckend für die sechste Klasse", sind sich die Tanzlehrerinnen bei einer der Generalproben einig. Auch die Kostüme der Mädchen fallen positiv auf.

Denn genau das ist ein Markenzeichen der sogenannten "Try_Outs" am Musischen Gymnasium: Die Schülerinnen und Schüler organisieren sich alles selbst: Von der Musik über das Bühnenbild und die Kostüme bis zur Choreografie.

Bei den Generalproben geben die Lehrerinnen Feedback, auch externe Choreografen kommen vorbei und fällen ihre Urteile.

Jedes noch so kleine Detail wird berücksichtigt: Ohrringe, die nicht zum Outfit passen, werden beanstandet, genauso wie Stoffbänder an Handgelenken, die auf Festivals als Eintrittskarte gelten.

Freie Wahl bei den Choreografien

Bei der Ideenfindung haben die Schüler freie Hand, auch wenn die Lehrerinnen Input geben. Klara Gmeinbauer hat sich zum Beispiel die historische Figur Jeanne d'Arc ausgesucht. Die Siebklässlerin wird in ihrer Choreografie eine Mischung aus Solo- und Gruppentanz aufführen. Unterstützung erhält sie dabei von ihren Kolleginnen Eva Binder, Julia Meidl und Pascale Etzer.

"Jeanne d'Arc war eine Kämpferin, aber sie war auch eine Frau. Ich will auch beim Tanzen beide Seiten zeigen", sagt Klara Gmeinbauer. Den Schluss bildet ein Szene, die man als "Sitzkampf" beschreiben könnte. "Damit will ich zeigen, dass sich zum Ende hin auch die eigenen Leute gegen Jeanne d'Arc gestellt haben."

Isabelle Neuriesser hat eine ganz andere Herangehensweise: "Ich habe diesen Werbespot gesehen und der hat mir so gut gefallen", erklärt sie. Darin entdeckt eine junge Frau einen traumhaften Garten und lernt paradiesisch gutaussehende Menschen kennen. "Sie nehmen mich auf und am Ende darf ich bei ihnen im Garten bleiben." Das Ergebnis erinnert nicht nur die Feedback gebenden Lehrerinnen an eine verträumte Hippie-Kommune - bis hin zu den auf der Bühne verstreuten rosafarbenen Kunstblütenblättern.

In Tanzen maturieren

Tanzen ist am Musischen Gymnasium Salzburg ein Wahlpflichtfach, dass von der Unterstufe bis zur Matura gewählt werden kann. Die Achtklässler legen auch eine Tanzmatura ab. Die "Try_Outs" sind für sie ein Teil ihrer Tanzmatura.

Aufgeführt werden die Tanzchoreografien an drei Abenden in der Argekultur: Am 25., 26., und 27. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Argekultur.

Karten sind bei den Tanzschülern erhältlich, an der Abendkasse gibt es Restkarten.

(SN)