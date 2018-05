Muskelstärke für stabile Kilos

Mehr als die Hälfte der Salzburger ab 40 ist zu dick. Der Einzelne kann sein Gewicht mit Muskelaufbau stabilisieren. Für die Masse braucht es Prävention.

Die Gesellschaft driftet auseinander. Zum einen existiert ein enormer Fitness-Boom, zum anderen geraten viele in den berüchtigten Teufelskreis aus zu wenig Bewegung und zu vielen Kalorien.

Tatsache ist: Mehr als die Hälfte der Salzburger ab 40 Jahren ist zu dick - zwei Drittel der Männer und knapp die Hälfte der Frauen haben Übergewicht. Adipös sind weitere 20 Prozent der Männer und 18 Prozent der Frauen.

So sieht das Ergebnis der Studie "Paracelsus 10.000" aus, an der Universitätsklinikum, PMU und Land Salzburg seit Ende 2013 arbeiten. 10.000 Salzburgerinnen und Salzburger über 40 Jahre werden dafür nach dem Zufälligkeitsprinzip eingeladen. Bereits ausgewertet sind die Daten von rund 6300 Teilnehmern.

"Der Fitnesszustand und das Gewicht haben uns schockiert, auch wenn wir damit im europäischen Trend liegen", sagt Studienleiter Bernhard Paulweber, Vorstand Innere Medizin I in der Universitätsklinik Salzburg. Der Arzt plädiert für eine massive Ausweitung der Präventionsprogramme. Die Skandinavier hätten damit Erfolg gehabt. In Finnland etwa lernen bereits Schulkinder, wie man Lebensmittel frisch zubereitet. Das und das tägliche Bewegungsprogramm in der Gruppe führten zu einem gesünderen Lebensstil im Erwachsenenalter.

Für Fitnessprofi Christian Hörl, Chef des Vitaclubs Salzburg, ist der Muskelaufbau die wirksamste Methode, langfristig sein Gewicht zu halten. "Ein trainiertes Muskelkorsett erfüllt Schutz- und Stützfunktionen und ist eine gute Basis für darauf folgendes Ausdauertraining", gibt Hörl Auskunft.

Unterm Strich gehe es um die Kalorienbilanz, also die Wechselwirkung zwischen Kalorienzufuhr und -verbrauch. Es sei nicht so, dass die Menschen heute viel mehr essen würden als früher, sagt Hörl. Aber der Kalorienverbrauch ist rückläufig, wir bewegen uns zu wenig. Wer übrigens mehr als einen kurzfristigen Effekt erzielen will, dem sei die Regelmäßigkeit ans Herz gelegt. Zwei Mal die Woche schwitzen - darunter wird es nichts.