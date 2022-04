Muss ehemaliger Salzburger Bordellkönig sogar 16 Monate Haft verbüßen?

Die in der Vorwoche bekannt gewordene Nachricht hatte aufhorchen lassen: Ein einst schillernder Salzburger Bordellkönig, bereits 2005 rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung zu sechs Monaten unbedingter Haft und zudem zu einer unbedingten Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt, wurde nun im Februar - also erst 17 Jahre nach dem Urteil - in Wien festgenommen. Seither sitzt der nunmehr 69-Jährige in der Justizanstalt in Puch-Urstein in Haft.

SN/robert ratzer Der einst schillernde Bordellbetreiber befindet sich seit 9. Februar in der Justizanstalt Salzburg, die in Puch-Urstein angesiedelt ist.