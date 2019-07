Muss Hallein künftig leiser feiern?

Ein umweltmedizinisches Gutachten sollte gegen die frühe Sperrstunde beim Halleiner Stadtfest Abhilfe schaffen. Das Ergebnis der Untersuchung, das nun vorliegt, erlaubt längeres Feiern und Musik aber nur sehr bedingt.

Für das heurige Stadtfest kam das Gutachten von Umweltmedizinerin Dagmar Arco zu spät - wegen der Lärmschutzrichtlinie des Umweltbundesamtes musste um 23 Uhr die Musik abgedreht werden und um Mitternacht war Sperrstunde. Für künftige Feste wird das Gutachten, das nun vorliegt, aber wohl eine große Rolle spielen.

"Kein Wunder, dass sich die Anrainer aufregen"

"Die Gutachterin hat uns nach einer ersten Evaluierung schon beim Zwischengespräch gesagt, ,dass sich eure Anrainer aufregen, das wundert mich nicht', weil alles auf Kornsteinplatz und Bayrhamerplatz konzentriert ist", sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Das hat sich auch im fertigen Gutachten niedergeschlagen. Zwar sollen künftig Musikdarbietungen bis Mitternacht möglich sein (mit verringerter Lautstärke ab 23 Uhr), dafür müssen aber voraussichtlich andere Veranstaltungen ganz ohne Musik stattfinden.

"Da steht im Grunde, dass es viel zu viele Veranstaltungen mit Musik gibt", sagt Stangassinger. "30 Musikveranstaltungen im engsten Rahmen der Altstadt stellen eine unzumutbare Belästigung für die dort wohnende Bevölkerung dar", zitiert er aus dem Gutachten. Nun will er in der Gemeindevertretung beraten, "welche Veranstaltungen wir in der Stadt haben wollen und welche nicht sein müssen, beziehungsweise welche ohne Musik auskommen." Die Halleiner Stadtpolitik müsse entscheiden, welche Feste ihr wichtig seien: "Mir persönlich zum Beispiel ist das Stadtfest sehr wichtig, da würde ich mir nächstes Jahr noch mehr Halleiner Vereine und Gastronomie wünschen."

Halleins wohl umtriebigster Fest-Organisator ist der Tourismusverband mit Moonlight Shoppings, Weinfest, Braukunstmarkt, Stadtfest etc. Geschäftsführer Rainer Candido wollte das Gutachten auf TN-Anfrage am Dienstag noch nicht kommentieren: "Ich kann derzeit noch nichts dazu sagen, ich kenne die Unterlagen noch nicht im Detail."

Nach der Sommerpause soll über die künftigen Feste beraten werden

Die für heuer geplanten Feste und Veranstaltungen sollen laut Bgm. Stangassinger wie geplant über die Bühne gehen, nach der Sommerpause will er mit den anderen Parteien beraten, wie Veranstaltungen vor allem in der Altstadt künftig aussehen sollen: "Ich will nicht, dass das Gutachten in der Schublade verschwindet, ich will eine ganz offene Diskussion. Wir können das jetzt nicht beiseite legen, nur weil es nicht ganz nach unseren Wünschen ausgegangen ist. Jetzt haben wir eine neutrale Diskussionsgrundlage, so sieht das jemand Außenstehender, der sich damit auskennt, es geht nicht um unser Gefühl oder das vom TVB oder das der Anrainer."