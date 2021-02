Mutation aus Südafrika blieb in Salzburg lang unentdeckt

In der Stadt Salzburg wurde erstmals die südafrikanische Variante des Coronavirus registriert. Der Fall einer aus Afrika stammenden Familie zeigt: Der schnelle Nachweis macht noch Probleme.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die südafrikanische Variante des Coronavirus bereits Anfang Februar in Salzburg angekommen ist. Ein afrikanischstämmiger Familienvater war davor in Südafrika gewesen. Nach seiner Rückkehr war am 5. Februar bei ihm ein positiver Coronatest gemacht worden. Da war aber noch nicht klar, dass bei dem Mann tatsächlich auch die südafrikanische Variante des Coronavirus vorliegt. Diese gilt als ansteckender, zudem gibt es Hinweise, dass dabei Impfstoffe und durchlebte Erkrankungen weniger Schutz bieten.

...