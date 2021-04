Mutation entkommt Immunsystem: Fünf Fälle von E484K in Salzburg entdeckt

Im Uniklinikum liegen die ersten Befunde der hauseigenen Virus- Sequenzierungen vor. Fünf Proben enthielten eine Mutation, die als besorgniserregend gilt.

Der Probebetrieb ist abgeschlossen. Am Freitag lagen an der Abteilung der III. Medizin am Salzburger Universitätsklinikum die ersten Befunde der hauseigenen Sequenzierungen von Proben von Coronapatienten vor. 15 Proben wurden beim ersten Durchgang untersucht, bei fünf davon wurde eine Virusvariante entdeckt, die in der Fachsprache als E484K bezeichnet wird.

Bei dieser Mutation handelt es sich um eine sogenannte Fluchtmutante. Flucht deshalb, weil bei dieser Veränderung davon auszugehen ist, dass das Virus bereits vorhandenen Antikörpern leichter entkommt. Eine Impfung ...