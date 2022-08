Mutmaßlich betrunkener Schöffe ließ Salzburger Strafprozess platzen

16 Zeugen hatte die Vorsitzende Richterin für die Verhandlung am Donnerstag am Landesgericht in einem bereits sein Juni laufenden Schöffenprozess gegen ein Ehepaar wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine Kinder bzw. Stiefkinder geladen. Allein: Sie erschienen umsonst. Ungewöhnlicher Grund: Einer der beiden Hauptschöffen (Laienrichter) tauchte unentschuldigt nicht auf; die Richterin schickte die Polizei zu seinem Wohnort, die ihn mit einer Alkoholfahne antraf. Zudem meinte der Schöffe, dass ihn der Prozess "nicht interessiert".

SN/APA/BARBARA GINDL Der Prozess am Landesgericht Salzburg platzte am Donnerstag.