Mutmaßlicher Drogenlenker bedrohte Autolenkerin

Ein 30-jähriger Pakistani wurde von der Polizei Sonntagabend gleich wegen zweier Delikte angezeigt: Er soll eine Autolenkerin mit dem Umbringen bedroht haben. Zudem fand die Polizei Suchtmittel in seinem Auto.

Am Sonntagabend wurde eine 51-jährige Salzburgerin in der Landeshauptstadt durch ein Fahrmanöver eines 30-jährigen, pakistanischen Pkw-Lenkers zum abrupten Abbremsen genötigt. Da die 51-jährige Fahrzeuglenkerin durch die Fahrweise des Pakistani verängstigt war, stellte sie ihn bei der nächsten Ampelkreuzung in Salzburg-Mülln zur Rede. Dabei kam es zu verbalen Streitigkeiten in deren Verlauf der 30-Jährige die Salzburgerin mit dem Umbringen bedrohte.



Die Frau brachte daraufhin den Sachverhalt zur Anzeige und kurze Zeit später konnte der Pakistani von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden.

Im Zuge der Amtshandlung wurden sowohl bei dem Fahrzeuglenker als auch bei einem mitfahrenden, 20-jährigen Afghanen Suchtmittel sichergestellt.

Der beigezogene Amtsarzt attestierte dem 30-jährigen Lenker Fahruntauglichkeit, worauf diesem der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Beide Männer werden nach dem Suchtmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Der 30-jährige Pakistani wird der Staatsanwaltschaft Salzburg auch wegen gefährlicher Drohung angezeigt.



Quelle: SN