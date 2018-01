Mutmaßlicher Drogenlenker war auch noch zu schnell unterwegs

Im angrenzenden Bayern wurde kürzlich von der Polizei ein junger Mann ertappt, der gleich in zwei Dingen auffällig wurde: Erstens war er zu schnell unterwegs. Und zweitens steht er im Verdacht, unter Drogeneinfluss gestanden zu sein. Weiters wurde ein Spanier ohne Führerschein erwischt.

In der Nacht auf Sonntag führten Polizeibeamte des Einsatzzugs Traunstein allgemeine Verkehrskontrollen an der B20 in Bad Reichenhall durch. Dabei wurde ein 31-jähriger spanischer Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Dabie fiel den Beamten auf, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt in ein österreichisches Skigebiet durfte die Beifahrerin übernehmen.

Alkolenker auf dem Nachhauseweg ertappt

Tags davor, am Freitag, führten Beamte des Einsatzzuges Traunstein Verkehrskontrollen in Chieming und Sondermorning durch. Gegen 22:50 Uhr wurde unter anderem ein 61-jähriger Fahrzeuglenker einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der vor Ort durchgeführte Alkoholvorstest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Auf Grund dessen wurde zur exakten Bestimmung des Alkoholwertes eine Blutentnahme im Klinikum Traunstein durchgeführt. Der Führerschein wurde noch vor Ort von den Beamten sichergestellt. Den Fahrzeuglenker erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, so wie ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis.

Drogenlenker war auch noch zu schnell unterwegs

Vergangenen Donnerstag führten Beamte des Polizei-Einsatzzuges Traunstein eine Geschwindigkeitsmessung in der Äußeren Neumarkter Straße in Mühldorf durch. Gleich der erste Geschwindigkeitssünder um 14.55 Uhr stellte sich als "Treffer" heraus. Der 20 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 76 km/h gemessen. Und: Der junge Mann stand allen Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Speicheltest bestätigte den Verdacht, sodass durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde, um die mögliche Fahruntüchtigkeit gerichtsverwertbar nachweisen zu können. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung positiv sein, erwartet den Fahrer ein erhebliches Bußgeld, ein erhebliche Übertretung beim Punkteführerschein sowie mindestens ein Monat Fahrverbot.

Fünf Temposünder binnen einer Stunde ertappt

Am selben Tag führten Polizeibeamte des Einsatzzugs Traunstein in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land Geschwindigkeitsmessungen durch. Im Bereich der B304 auf Höhe Hörafing wurden in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr insgesamt fünf Temposünder angehalten. Drei der Fahrzeuglenker kamen mit einem Verwarnungsgeld davon, während die übrigen zwei mit einem Bußgeld im höheren zweistelligen Bereich belegt wurden. Hinzu kommt hierbei jeweils ein Punkt im Fahreignungsregister. Negativ-Spitzenreiter war ein 23-jähriger Ainringer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 133 km/h.

Ebenfalls führten die Beamten in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Äußeren Rosenheimer Straße in Traunstein durch. Hier wurden zwei Fahrzeuglenker aufgrund erhöhter Geschwindigkeit zur Kontrolle gebeten. Beide konnten nach Zahlung eines Verwarnungsgeldes die Fahrt wieder fortsetzen.



















(SN)