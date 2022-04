Mutmaßlicher Mord in Salzburg-Parsch: Neuropsychiaterin untersucht den Beschuldigten

Erstach 33-Jähriger in Parsch einen gleichaltrigen Bekannten? - Die Staatsanwaltschaft lässt auch die Verteilung der Blutspurenmuster am Tatort analysieren.

Jener Salzburger (33) mit türkischen Wurzeln, der im Verdacht steht, am 6. April in Salzburg-Parsch einen gleichaltrigen einheimischen Bekannten mit einem Messer erstochen zu haben, soll neuropsychiatrisch untersucht werden. "Wir haben ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben. Es geht um die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten zur Tatzeit. Und auch darum, ob allenfalls die Voraussetzungen für seine Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Absatz 1 StGB vorliegen oder in eine Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber ...