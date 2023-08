Mutmaßlicher Mord und Selbstmord: Polizei fand zweifache Mutter tot in Lamprechtshausen

Zum 18. Tötungsdelikt mit einer Frau als Opfer in Österreich in diesem Jahr ist es am Montag in Lamprechtshausen gekommen. Eine zweifache Mutter starb, ihr Ehemann tötete sich anschließend selbst.

Ein 41-jähriger Mann aus Lamprechtshausen hat am Montagmorgen in der Stadt Salzburg an einem öffentlichen Ort Selbstmord verübt. Nachdem die Polizei den Mann identifiziert hatte, wollten die Beamten die Witwe über das Ableben ihres Mannes verständigen.

Die 35-jährige Flachgauerin öffnete die Tür der gemeinsamen Wohnung im Ortszentrum von Lamprechtshausen aber nicht. Sie konnte auch sonst nicht von den Polizeibeamten erreicht werden.

Die Polizei entschloss sich Montagabend schließlich für eine Türöffnung. Dabei fanden die Beamten die 35-Jährige tot im Schlafzimmer auf. Die Leiche wies Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung auf. Die Frau dürfte mit einem Gegenstand erschlagen worden sein.

Ehepaar hinterlässt laut Polizei zwei minderjährige Kinder

Das Landeskriminalamt Salzburg übernahm die Ermittlungen. Eine Tatwaffe konnte bislang nicht gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der beiden Toten an. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Verdacht des Mordes zum Nachteil der 35-Jährigen. Das Ehepaar hinterlässt laut Polizei zwei minderjährige Kinder. Die Familie lebte in einer kleinen Siedlung mit Einfamilien- beziehungswise Reihenhäusern. Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt aber nicht in der familiären Unterkunft, sondern sollen sich seit geraumer Zeit zu einem Ferienaufenthalt bei nicht in Lamprechtshausen wohnenden Verwandten befunden haben.

Das Tatmotiv stellt die Polizei derzeit vor ein Rätsel. Sowohl der Mann als auch die Frau waren unbescholten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tragödie liefen auf Hochtouren.

Nach Angaben der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser haben sich heuer bereits 17 Tötungsdelikte an Frauen ereignet, der Fall in Lamprechtshausen ist nunmehr der 18. Zuletzt war am 20./21. Juli (ein genaues Datum ist nicht mehr eruierbar) in Birkfeld in der Oststeiermark (Bezirk Weiz) eine 65-Jährige von ihrem 66-jährigen Ehemann erschossen worden. Der Mann tötete sich anschließend selbst. Die Bluttat war erst am Montag der nachfolgenden Woche entdeckt worden.