Mutmaßlicher Raubmord in Salzburg: U-Haft für 19-jährigen Ungarn verlängert

Im Aufsehen erregenden Kriminalfall um einen verschwundenen Iraker sitzen bekanntlich zwei ungarische Halbbrüder (25 und 19) in U-Haft. Im Fall des Jüngeren fand am Mittwoch eine Haftprüfungsverhandlung statt - dabei wurde die U-Haft wegen weiterhin dringenden Verdachts des schweren Raubes mit Todesfolge um zumindest einen Monat verlängert.

Peter Egger, Sprecher des Salzburger Landesgerichts, zur Haftprüfung am Mittwoch auf SN-Anfrage: "Der 19-Jährige bleibt damit zumindest bis zur nächsten Haftverhandlung in einem Monat weiterhin in U-Haft. Die Entscheidung des Haft- und Rechtsschutzrichters ist rechtskräftig." Im Fall des 25-jährigen erstbeschuldigten Ungarn findet übrigens in der kommenden Woche ein weitere Haftverhandlung statt.

Wie berichtet hatte der in Salzburg wohnhafte Iraker sein Auto, einen gebrauchten BMW X6, zum Verkauf angeboten. Die beiden ungarischen Halbbrüder hatten sich über Facebook als Kaufinteressenten ...