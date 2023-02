Mutmaßlicher Raubmord in Salzburg: Verdächtiger bleibt in Haft

Im Fall des abgängigen Autoverkäufers bleibt der Beschuldigte weiterhin in U-Haft. Er soll in das Verschwinden eines Irakers verwickelt sein, der seit 2. Jänner vermisst wird und kurz zuvor sein Auto über eine Facebook-Annonce verkaufen wollte.

Der Verdächtige bleibt in U-Haft. Das ergab die Haftprüfungsverhandlung am Mittwochnachmittag. Die Entscheidung des Gerichts ist rechtskräftig. Die nächste Haftprüfung findet in einem Monat statt. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mit dem Verschwinden eines Mannes zu tun zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt konkret wegen schweren Raubes mit Todesfolge. Dieses Delikt hat dieselbe Strafdrohung wie Mord - also zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Handy zuletzt in Aigen/Elsbethen eingeloggt

Zum Verdächtigen ist nach wie vor nur ...