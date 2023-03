Mutmaßlicher Raubmord: U-Haft für Erstbeschuldigten erneut verlängert

Im Aufsehen erregenden Kriminalfall um einen vermissten Iraker (31), der am 2. Jänner dieses Jahres in Salzburg Opfer eines Verbrechens geworden sein dürfte, sitzen bekanntlich zwei ungarische Halbbrüder (25, 19) in U-Haft.

BILD: SN/ALSWART - FOTOLIA Symbolbild.

Die beiden Ungarn sind dringend verdächtig, den Iraker im Zuge eines Autokaufs beraubt und getötet zu haben - der Iraker hatte seinen BMX X6 auf Facebook zum Verkauf angeboten. Im Fall des 25-jährigen Erstbeschuldigten fand am Mittwoch eine weitere Haftverhandlung statt. Wie Landesgerichtssprecher Peter Egger mitteilte, wurde dabei die U-Haft über den 25-Jährigen um nunmehr zwei Monate (bis zumindest 8. Mai) verlängert. Es bestehe weiterhin der dringende Tatverdacht in Richtung schwerer Raub mit Todesfolge. Die beiden Beschuldigten trafen sich am 2. Jänner mit dem Iraker wegen des Autokaufs. Seit diesem Zeitpunkt ist der Iraker verschwunden. Der BMW wurde beim Erstbeschuldigten sichergestellt - mit Blut vom Vermissten im Kofferraum des BMW.