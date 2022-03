Mutter am Tag der Haftentlassung geschlagen und misshandelt: Drei Jahre Haft für 42-jährigen Serben

Der Serbe beging sofort nach seiner Haftentlassung erneut Gewalttaten.

"Sie machen es gerade nur noch schlimmer", ermahnt der Verteidiger des Angeklagten am Freitag die Zeugin. Die Serbin sollte vor Gericht aussagen, um die Unschuld ihres Lebensgefährten zu bezeugen. Doch sie redete sich - wohl in ihrem Übereifer, die Unschuld ihres Partners zu betonen - derart in Rage, dass sie die vorsitzende Richterin, die Staatsanwältin und der Verteidiger des Angeklagten zurechtweisen mussten.

Nach wildem Gestikulieren und den Tränen der Zeugin wurde der Angeklagte am Freitag zu einer Freiheitsstrafe ...