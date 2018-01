Mutter der "Hangaround Girls"

"Ja, es geht um das coole Foto." Man kennt Doris Wild als Fotografin. Ihre Freizeit verbringt sie immer häufiger mit den "Hangaround Girls".

Mädchen und Frauen, die Einfahrtstore, Bankerl und Poller als Sportgeräte nutzen, auf bunten Tüchern oder in Reifen unter Stegen hängen oder Laternen als Polestange sehen - das gibt es in Salzburg schon eine geraume Zeit. Doris Wild hat ihnen einen Namen gegeben und die "Hangaround Girls" mittels einer Facebook-Gruppe zu einem Netzwerk gebündelt. Die stadtbekannte Fotografin mit gefühlt monatlich wechselnder Haarfarbe fällt eben gerne auf - und kann bei dieser Art des Chillens verbinden, was sie mag: den Sport und die Natur mit ihrer Leidenschaft fürs Fotografieren. Denn die Dokumentation der "Moves" gehört für die rund 40 Akteurinnen dazu. Wild: "Ja, letztlich geht es um das coole Foto." Was ziemlich schwierig aussieht, lässt sich unter Anweisung relativ schnell lernen. Leute, die klettern oder Parcours laufen, tun sich leichter. Wild selbst ist über Pole Dance zu dem Zeitvertreib gekommen. Eine aus Brasilien stammende Freundin - sie arbeitet als Chemikerin in Salzburg - habe sie inspiriert.

In der Stadt treffen sich die "Hangaround Girls" eher unregelmäßig und unverbindlich - auf Zuruf und bei stabiler Wetterlage ("Bei Wind verweht es uns."). Neben den Streetworkout-Parks im Lehener Park und in Mülln direkt an der Salzach gehört im Sommer der Makartsteg zu ihren Lieblingstreffpunkten. "Da ist immer etwas los, es entwickeln sich gute Gespräche mit Zaungästen, manche machen spontan mit", erzählt die 50-Jährige. Herumhängen lässt sich übrigens in jedem Alter. Vom Kind bis zur zweifachen Oma spannt sich der Bogen. Zuweilen bewegt sich die Gruppe im Graubereich. "Für den Makartsteg haben wir keine schriftliche Erlaubnis", räumt Wild ein, sieht es aber pragmatisch: Die Stadt teilte Wilds Fotos auf Facebook, woraus sie in gewohnt forscher Manier eine Legitimation ableitete. Das schien zu beeindrucken. Schließlich gab man ihr seitens der Stadt auch wirklich grünes Licht.