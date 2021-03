Mutter erfreut über Gesetzespaket gegen Raser: "Katis sinnloser Tod war nicht umsonst"

Sabine Peterbauer hat ihr Ziel erreicht. Die Gesetze gegen Raserei werden drastisch verschärft. Im SN-Interview zeigt sie sich erleichtert und dankbar zugleich. Für den Todestag ihrer Tochter hat sie wieder eine Aktion geplant, um Autofahrer auf die Folgen von Raserei aufmerksam zu machen.

Am 23. Juni 2020 trafen die SN erstmals Sabine Peterbauer. Die Salzburgerin hatte gerade den tragischen Verlust ihrer Tochter zu verkraften. An der Unfallstelle, der B1 zwischen Eugendorf und Henndorf, kam es am Straßenrand bei der Gedenkstelle von Katrin Koch zu einem ersten Gespräch. Mit dabei damals: Katis Bruder Oliver und ihr Lebensgefährte Julian, der den Unfall schwerverletzt überlebt hat. Die Situation war bedrückend. Sabine Peterbauer hatte den Partenzettel ihrer Tochter in der Hand und einen Zettel, der zu einer ...