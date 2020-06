Mutter kämpft gegen Raserei: "Damit Katis Tod nicht umsonst war"

Das Schicksal der 27-jährigen Flachgauerin soll Raser und Politiker gleichermaßen zum Nachdenken bringen. Denn es müssten nicht noch mehr Menschen auf Salzburgs Straßen sterben. Katrins Mutter organisiert am Donnerstag eine Mahnwache, um wachzurütteln. Es wäre der Geburtstag ihrer Tochter gewesen.

Am Donnerstag wäre Katrin Sofie Koch 28 Jahre alt geworden. Die Henndorferin war gerade dabei, ihr Masterstudium an der Pädagogischen Hochschule erfolgreich zu beenden. Ab Herbst wollte sie an einer Volksschule unterrichten.

Für den Geburtstag ihrer Tochter hat ...