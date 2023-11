Mutter erschossen: Mordbeschuldigter stand bei Tat unter Alkoholeinfluss und war in Drogensubstitution

Jener 31-jährige Pinzgauer, der am vergangenen Donnerstag in Lofer seine 55-jährige Mutter erschoss, stand zur Tatzeit unter Einfluss von Alkohol. Das teilte die Salzburger Polizeisprecherin Valerie Bachler am Dienstag auf SN-Anfrage mit.

BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR/FRANZ NEUMAYR In diesem Haus kam es zu der schrecklichen Bluttat.