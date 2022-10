Mutter nach Tod von Baby in U-Haft, Vater aus der Haft entlassen

Der 19-Jährigen wird Mord an ihrem sieben Wochen alten Sohn vorgeworfen. Der 25-jährige Vater wurde unterdessen enthaftet. Er hatte am Samstag den Notruf gewählt.

Ein sieben Wochen alter Bub starb Samstagmittag in einer Wohnung im Stadtteil Riedenburg. Was genau vorgefallen ist, ermittelt das Landeskriminalamt. Fest steht, dass der Vater gegen 12.12 Uhr den Notruf gewählt haben soll. Gegen 12.30 Uhr trafen die Rettungskräfte und die Polizei ein. Der Notarzt konnten den Säugling, der bereits tot in seinem Gitterbett gelegen haben soll, nicht mehr wiederbeleben.

Nach der Obduktion des Buben durch die Gerichtsmedizin deutete alles darauf hin, dass das Baby zu Tode geschüttelt ...