Mutter tötete in Salzburg ihre achtjährige Tochter: Antrag auf Einweisung in Anstalt

Im schrecklichen Fall jener Mutter, die den Ermittlungen zufolge ihre achtjährige Tochter ertränkt hat, brachte die Staatsanwaltschaft jetzt einen Antrag auf Unterbringung der 42-jährigen Frau in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein.

Wie berichtet war das Kind am Abend des 9. September dieses Jahres tot in der vollgefüllten Badewanne in der Salzburger Wohnung der Mutter aufgefunden worden. Gemäß einem Obduktionsbericht ist das achtjährige Mädchen ertrunken. Die 42-jährige Mutter hatte nach der Tötung der Tochter versucht, sich durch Aufschneiden der Pulsadern auch selbst das Leben zu nehmen. Der Suzidversuch scheiterte - die Frau rief den Notruf und konnte von Rettungskräften stabilisiert werden.

Gutachten: 42-Jährige war ...