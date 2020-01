Mutter und ihre Söhne schlagen Freund der Tochter nieder

In Maxglan soll eine Familie auf den 25-jährigen Freund der Tochter losgegangen sein. Das Opfer begab sich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine 57-jährige Vietnamesin und ihre beiden Söhne stehen im Verdacht, einen 25-jährigen Salzburger schwer verletzt zu haben. Die drei seien laut Opfer nicht mit der Liebesbeziehung der Tochter zu dem Salzburger einverstanden. Gegen ein Uhr in der Nacht auf Samstag schlugen die drei dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und traten ihn mit den Füßen. Der Vorfall ereignete sich in Maxglan. Der Salzburger begab sich ins Krankenhaus, dabei wurden eine schwere Verletzung im Gesicht und Hämatome am Kopf und an der Hand festgestellt. Ermittlungen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung laufen.

