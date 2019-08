Mutter und Kind in Gneis von PKW erfasst - schwer verletzt

Die 40-Jährige überwies an einen Unbekannten rund 6000 Euro. Er hatte ihr auf einer Internetplattform erklärt, dass er sie heiraten wolle und ihr für die gemeinsame Zukunft ein Paket mit 1.000.000 US-Dollar …

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner will im nächsten Jahr eine Shared-Space-Zone vor dem Haus der Natur umsetzen. Und er will den Verkehr in der Innenstadt umleiten.