Mutter verwandelt Kinder in bunte Tiere

Im Geschäft von Nadine Katz können kleine Faschingsfreunde zu Einhörnern oder Dinos werden. Auch in der Alltagsmode für Kinder gibt es klare Trends.

In der Auslage hängen derzeit farbenprächtige, glitzernde Kostüme. In ihrem neu eröffneten Kindermodengeschäft Catwalk Stories am Hildmannplatz 1a beim Neutor setzt Nadine Katz derzeit verstärkt auf das Thema Fasching. Bei den Buben der Favorit: der Dinosaurier in Grün- und Blautönen. Den probiert der vierjährige Jakob gleich an. Strahlend steht der Bub vor dem Spiegel, das Kostüm wird für die Faschingsfeier im Kindergarten gleich eingepackt. "Viele kaufen aber nicht nur für bestimmte Anlässe ein, denn Kinder tragen Kostüme immer gern", erzählt Katz, selbst Mutter einer zweijährigen Tochter.