Mutter wollte im Pinzgau offenbar ihren achtjährigen Sohn erwürgen: Einweisung in Anstalt beantragt

Weil eine 36-jährige Mutter den Ermittlungen nach Mitte Juni 2020 in einer Pinzgauer Gemeinde in der elterlichen Wohnung ihren achtjährigen Sohn töten wollte, hat die Staatsanwaltschaft nun beim Landesgericht Salzburg einen Antrag auf Einweisung der Frau in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht.

SN/apa Symbolbild.