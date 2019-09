Mutter wollte in Salzburg-Lehen einen Fettbrand in der Küche mit Wasser löschen

Berufsfeuerwehr könnte die Gefahr bannen - Die 43-Jährige und ihre beiden Kinder wurden vorsorglich ins Spital gebracht.

Das Malheur passierte der zweifachen Mutter am Montagabend in einer Wohnung in Salzburg-Lehen: In der Küche entzündete sich Fett. Die 43-Jährige versuchte in ihrer Aufregung, das Feuer mit Wasser zu löschen. Dadurch breitete sich der Fettbrand weiter aus. Eine Löschmannschaft der alarmierten Berufsfeuerwehr gelang es rasch die Gefahr zu bannen. Die Polizei berichtete später, dass die Mutter sowie ihre beiden Kinder zu einer vorsorglichen Untersuchung vom Roten Kreuz in das Salzburger LKH gebracht worden seien. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch unbekannt.

Quelle: SN