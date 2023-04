Pflastersteine gegen Schnellfahrer in Wohngebiet - Polizei ermittelt

Ist es eine gefährliche Aktion gegen Schnellfahrer im benachbarten Freilassing? Die örtliche Polizei ermittelt in einem rätselhaften Fall.

"Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangen Tagen Pflastersteine auf die Fahrbahn des Heidewegs in Freilassing gelegt." - Das meldete die Polizeiinspektion Freilassing am Dienstag.

Der Tatzeitraum erstreckte sich vom vergangenen Freitag bis Montag. Dann entdeckten Mitarbeiter der Stadt Freilassing die Pflastersteine und verständigten die Polizei.

Diese geht davon aus, dass die Steine gezielt auf die Straße gelegt wurden, um die Geschwindigkeit des Durchfahrtsverkehrs zu reduzieren. Die Polizei Freilassing sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ausweichroute wegen Dauerbaustelle?

Der Heideweg verläuft - aus Richtung Ainring/Mitterfelden kommend - links entlang der Bundesstraße 20 und biegt dann links in Richtung Bahnhof Freilassing ab. Parallel zum Heideweg wiederum verläuft linksseitig die Reichenhaller Straße. Diese ist wegen Bauarbeiten seit Juni 2022 gesperrt. Erst mit Jahresende 2023 ist die Reichenhaller Straße wieder befahrbar.

Auf der Internetseite der Stadt Freilassing steht: "Bitte unbedingt die offizielle Umleitung über die B20 verwenden, da durch den Ausweichverkehr über die naheliegenden Wohngebiete eine große verkehrliche Belastung entsteht! Die Zufahrt in die Reichenhaller Straße ist für Kunden und Anlieger möglich."

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen konkreten Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern. Die Polizei bittet nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Aktivitäten am Heideweg beobachten haben, sich zu melden. Auch Personen, die möglicherweise Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08654/46180 bei der Polizeiinspektion Freilassing zu melden.