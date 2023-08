Nach 19 Jahren in Mariapfarr zurück in die Heimatpfarre nach Großarl-Hüttschlag

Pfarrer Bernhard Rohrmoser nimmt Abschied von Mariapfarr. Der bald 72-Jährige wechselt in den Pfarrverband Großarl-Hüttschlag.

An seinen Pensionsantritt hat Pfarrer Rohrmoser wohl einmal gedacht. Da mangels Priesternachwuchs aber jeder Gottesmann gebraucht wird, entschied er sich, noch ein paar Jahre weiterzumachen. "So lange die Gesundheit mitspielt und die Kräfte reichen, bleibe ich mit Freude Seelsorger", sagt Rohrmoser. Im September feiert der Pfarrer seinen 72. Geburtstag. Beim großen Festwochenende in Mariapfarr Anfang September wird er noch dabei sein. Sein Dienstantritt im Pfarrverband Großarl-Hüttschlag wird deshalb, mit Ausnahmegenehmigung der Diözese, nicht zum 1., sondern am 4. September erfolgen.

Hüttschlag ist Rohrmosers Heimatgemeinde, in der benachbarten Pfarre Wagrain-Kleinarl war er vor seiner Zeit in Mariapfarr Seelsorger. "Auch wenn es schwerfällt, Mariapfarr nach 19 Jahren zu verlassen: Es geht jetzt zurück zu meinen familiären Wurzeln", sagt Rohrmoser. Eine Bedingung für den nun finalen Wechsel in seiner Priesterlaufbahn war, dass seine langjährige Pfarrhausfrau Sylvia Fritzenwallner ihn weiterhin begleitet. Die beiden sind ein eingespieltes Team, Fritzenwallners Einsatz eine Erleichterung für den Pfarrer. Dass in Großarl-Hüttschlag außerdem ein Pfarrassistent tätig ist, ist ebenso ein Vorteil. "Es soll ja leichter werden", wünscht sich Rohrmoser. Auch sei künftig der Verwaltungsaufwand nicht mehr so groß wie in Mariapfarr.

Bewegendes Auf-Wiedersehen

Rund um den Abschied des Pfarrers flossen schon in den vergangenen Wochen viele Tränen. Emotional etwa waren die letzten Schulgottesdienste sowie die Abschlussmesse des Kindergartens vor Ferienbeginn. Traurige Gesichter auch bei der Ministrantenschar. "Die Kinder sind schon ganz meins. Viele habe ich taufen dürfen, jetzt sind die ersten Täuflinge in Mariapfarr schon um die 20 Jahre alt." Insgesamt hat Rohrmoser bisher circa 1700 Kinder getauft. Die Taufmessen zählten immer zu etwas ganz Besonderem, sagt er.

Seine Offenheit, Redegewandtheit und die Fähigkeit, von persönlichen Situationen zum Thema der heiligen Messe überzuleiten, werden geschätzt. Rohrmoser ist ein weltoffener Geistlicher und er hat in Mariapfarr viel geleistet: Die grundlegende Sanierung des Pfarrhofes und die Komplettrestaurierung der Kirche zählen dazu - neben vielen Erfolgsmomenten war dies aber auch eine schwierige Zeit. Denn es gab auch viel Kritik an den Entwicklungs- und Gestaltungsideen des Pfarrers.

Dass vor 19 Jahren einige "Zeichen von oben" nötig waren, um sich für Mariapfarr zu entscheiden, daran kann sich Rohrmoser noch gut erinnern. Als Marienverehrer hierher zu kommen, habe sich richtig angefühlt. Joseph Mohr, sein geistiger Bruder, wirkte in Mariapfarr. Den Ausschlag gab schließlich ein Zufall: "Auf meiner Primizkarte wollte ich die Abbildung des Letzten Abendmahls haben, das Bild hat mir schon immer gefallen. Ich wusste damals nicht, dass sich das Original über dem Fraueneingang in der Kirche Mariapfarr befindet."

Pater Paul ist der Nachfolger

Nun werden im Pfarrhof die Koffer gepackt. Der großräumige Pfarrhof in Mariapfarr, die Basilika Minor und das Pfarr- und Wallfahrtsmuseum werden ihm wohl fehlen. Sein Nachfolger wird Pavo Filipovic, genannt Pater Paul, sein. Der gebürtige Kroate kam über Bayern und Nordrhein-Westfalen nach Mauterndorf und nun nach Mariapfarr.

Rohrmoser freut sich indes, seinem Rückzugsort in seiner Heimat bald wieder näher zu sein: Auf seiner Alm in Hüttschlag findet der naturverbundene Pfarrer zur Ruhe. Der dort befindliche handgeschnitzte Brunnen, den ihm die Mariapfarrer zum 70. Geburtstag schenkten, wird ihn auf alle Fälle an jedem Tag an seine Zeit im Lungau erinnern.