Nach 35 Jahren sagt eine Malteserin "Danke, Salzburg"

Mit 21 Jahren kam Shenan Klinger-Fenech in der Stadt Salzburg an. Zum Jubiläum macht sie ihrer Wahlheimat eine Liebeserklärung und hat einige Tipps für Neuankömmlinge aus anderen Ländern parat.

Bei einem Essen in der Salzburger Volkswirtschaft Fuxn feierte Shenan Klinger-Fenech am 1. August mit ihrem Mann und seiner Familie ein besonderes Jubiläum. Auf den Tag genau vor 35 Jahren betrat die Malteserin zum ersten Mal Salzburger Boden. Ein Engagement als Balletttänzerin im Ensemble des Salzburger Landestheaters hatte sie 1986 nach Salzburg geführt.

Nach sechs Jahren Ballettstudium an der Royal Academy of Dance in London und einem Jahr Ausbildung in St. Petersburg an der Vaganova-Ballettakademie des weltberühmten Kirow-Balletts ...