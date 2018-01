Nach 42 Jahren: Radstadt bekommt ein Kino im Turm

Es ist ein Schmuckstück. In einem historischen Stadtturm präsentiert der Kulturverein den neuen Kinosaal - mitsamt einer Rarität der Filmgeschichte.

Nach 42 Jahren bekommt Radstadt wieder ein fixes Kino. Denn der Radstädter Kulturverein Das Zentrum setzt einen weiteren Meilenstein: Am Samstag wird im Dachgeschoß des alten Zeughaus das "Kino im Turm" eröffnet. Es will sich als das Programmkino im Ennspongau etablieren. Der Saal ist der ehemalige Proberaum der Stadtmusikkapelle. "Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir mit eigener Technik in einem wunderbaren Saal einer spannenden Kinozukunft entgegenblicken können", sagt Kulturmanagerin Elisabeth Schneider. Vorerst gibt es - nach dem Eröffnungswochenende - Vorführungen an Mittwochen.