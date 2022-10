Nach 46 Dienstjahren: Chef der Autobahnpolizei Anif geht in Pension

Chefinspektor Werner Baier zieht nach gut viereinhalb Jahrzehnten die Uniform aus. Erlebt hat der Polizist mit viel Gespür bei seinen unzähligen Einsätzen so gut wie alles.

Man schrieb das Jahr 1976, als Chinas Diktator Mao Tse-tung starb, Jimmy Carter US-Präsident wurde und in Wien die Reichsbrücke einstürzte. Und ein blutjunger Kärntner in die Gendarmerieschule in Werfen einrückte. Knapp 19 Jahre war der Gendarmerieschüler Werner Baier damals alt. Mit 1. November, nach 46 Dienstjahren bei der Exekutive (2005 wurden Gendarmerie und Polizei zusammengelegt) tritt der weitum bekannte Chefinspektor nun in den Ruhestand.

Von den Bergen Kärntens in die Ebene des Flachgaus

