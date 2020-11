Nach 80 Jahren plötzlich Christbaum: Tanne für Salzburger Residenzplatz geerntet

Der Christbaumfür den Salzburger Residenzplatz stammt heuer aus Hintersee. Der Transport erwies sich als schwieriger als gedacht.

Unter schwierigen Bedingungen wurde am Montag in Hintersee der Christbaum für den Salzburger Residenzplatz geerntet. Denn der ausgerückte 70-Tonnen-Kran erwies sich als zu schwach für den ausgewählten Baum auf 1200 Metern Seehöhe. Ein 110-Tonnen-Kran wurde an den Einsatzort beordert. Wegen der enormen Zeitverzögerung - es waren drei Stunden - wurde umdisponiert: Auf halbem Weg wurde eine 80 Jahre alte Tanne - im Bild mit Wolfgang Haider vom Christkindlmarkt und Bürgermeister Paul Weißenbacher - zum Ersatzbaum bestimmt. Sie ist deutlich schmäler und war trotz ihres Gewichts von drei Tonnen leichter zu ernten und zu transportieren. Am Abend traf sie auf dem Residenzplatz ein. Dort soll die auf 19 Meter gestutzte Tanne auch ohne Christkindlmarkt für weihnachtliche Stimmung sorgen. 700 LED-Lichter werden sie am ersten Advent erstmals erstrahlen lassen.

Quelle: SN