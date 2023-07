Nach Absage des Bauträgers: Grundstück für Senioren-WG in Seekirchen gesucht

Der Verein "Senioren+Wohngemeinschaft" sucht nach der Absage eines Bauträgers in Seekirchen nun ein Grundstück für sein Projekt.

Nach der De-facto-Absage für eine Seniorenwohngemeinschaft in einem Neubauprojekt der Heimat Österreich, das an die neue Bezirkshauptmannschaft in Seekirchen angrenzt, richtet der Verein "Senioren+Wohngemeinschaft" den Blick nach vorne. Neun Single- und drei Paarwohnungen wären geplant gewesen. Der Bauträger begründete die Absage mit unterschiedlichen Vorstellungen bzw. nicht erfüllbaren Forderungen des Vereins.

Vereinsvorsitzender Toni Wintersteller: "Wir haben keine Forderungen gestellt, sondern wollten nur unsere Wünsche und Bedürfnisse einbringen. Wir haben aber einfach einen fertigen Plan vorgesetzt bekommen." Es sei nie auf Augenhöhe agiert worden. Es sei auch nicht um die Größen der Wohnungen gegangen, sondern um die Raumaufteilung. Das bekräftigt Gerhard Lachnit, der mit seiner Frau seit vier Jahren in Seekirchen in einer Mietwohnung wohnt und gerne in die Senioren-WG übersiedeln würde. "Der Wohn- und Küchenbereich war in den Paarwohnungen kleiner als in den Singlewohnungen geplant", so der 65-jährige Lachnit, der vor seiner Pension im kirchlichen Dienst arbeitete.



Verein möchte Projekt im Baurecht verwirklichen

Die Absage des Bauträgers sei nun aber die Chance, die Möglichkeiten für eine Senioren-Wohngemeinschaft besser auszuloten. Dafür werde nun in Seekirchen ein passendes Grundstück gesucht. "Angesichts der hohen Immobilienpreise wäre Baurecht eine Option. Der Grundbesitzer bliebe dabei Eigentümer", so Lachnit. Das ist auch für Toni Wintersteller ein gangbarer Weg. "Wir sind für alle Bauträger offen und können uns auch nach wie vor eine Zusammenarbeit mit der Heimat Österreich vorstellen", so Wintersteller. Für das Projekt brauche es ein ca. 3000 Quadratmeter großes Grundstück, aber keine Tiefgarage. Man wünscht sich einen Gemeinschaftsraum, Balkone, Kellerabteile und versperrbare Radabstellflächen. "Wir wollen ja Autos sparen und zum Beispiel Carsharing nutzen", so Wintersteller. Die Wohnungsgrößen müssten im förderbaren Bereich liegen. Die Gemeinde habe dem Verein mit seinen derzeit rund 30 Mitgliedern Unterstützung bei der Grundstückssuche zugesagt, finanzielle Mittel werden keine fließen.

Monika Sauer, ebenfalls Mitglied des Vereinsvorstands, hebt die Intention der Senioren-WG hervor: "Wir wollen eine Gemeinschaft, die allen guttut, in der man seine Individualität behält, aber sich auf die Unterstützung der anderen verlassen kann." Die WG nach dem Vorbild der "Christlichen Wohngemeinschaften Salzburg" umfasse eine gegenseitige Verpflichtung zur Hilfe. Sollte professionelle Pflege nötig sein, würde diese organisiert. Die Wohngemeinschaft entlaste zudem die Gemeinde und mache Wohnraum für junge Familien frei.