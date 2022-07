Nach Angriff: Selbstverteidigungskurse für die Berg- und Naturwacht in Salzburg

Ein Mitglied wurde heuer von einem Radfahrer tätlich angegriffen und verletzt. Auch Beschimpfungen kennen die Ehrenamtlichen zur Genüge. Der Selbstschutz der Wacheorgane wird nun zum Thema.

Rund 500 Mitglieder zählt die Berg- und Naturwacht in Salzburg. Sie alle sind ehrenamtlich in ihrer Dienstkleidung und mit Dienstabzeichen für das Land Salzburg unterwegs. Als Hilfsorgan der Behörde unterstützen sie in Sachen Naturschutzangelegenheiten. Sie klären vorbeugend auf und informieren, überwachen Schutzgebiete, sind aber auch übereifrigen Pilzsammlern oder illegalen Müllsündern auf der Spur. Gelegentlich müssen sie Bürger aber auch auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Das wurde einem 63-jährigen Mitglied der Berg- und Naturwacht Ende Mai beim Tauglgries in Bad Vigaun zum ...