Nach Anrufen: Umgestürzter Baum spektakulär geborgen

Eine ungewöhnliche "Rettungsaktion" spielte sich am Mittwoch auf dem Kapuzinerberg ab. Eine umgestürzte Linde musste mit einem Kran abgeseilt werden.

Zu einer spektakulären Baumbergung nach einem Sturmschaden kam es am 10. Jänner auf dem Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg.

Nahe der Hettwer-Bastei hoch über der Steingasse ragte eine umgeworfene 25-

Meter-Linde zu rund drei Viertel über die historische Stadtmauer hinaus. Nur mit einem speziellen Kran, der auf einem Raupenfahrwerk angeliefert wurde, konnte der in unwegsamem Gelände umgestürzte Baum geborgen werden.



Klaus Brawisch von der städtischen Waldpflege: "Die Linde hat zum Glück noch der Wurzelstock festgehalten. Weil sie aber sogar vom Salzachkai aus zu sehen war, haben wir Anrufe aus der Bevölkerung erhalten. Bei der Bergung waren drei Leute im Einsatz. Sie war in dieser Art nötig, weil die private Grundeigentümerin unterhalb der Mauer nicht wollte, dass Holzreste in ihrem Garten landen."

