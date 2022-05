Nach Aufregung um Verkaufspläne: Mit neuem Rektor soll Johannes-Schlössl neu aufblühen

Der Verkauf des Johannes-Schlössls ist vom Tisch. Nun macht sich die Ordensgemeinschaft daran, die Weichen für die Zukunft des Hauses zu stellen, mit einem neuen Rektor aus Deutschland.

Die Aufregung um den möglichen Verkauf des Johannes-Schlössls auf dem Salzburger Mönchsberg hat sich gelegt. Im weitläufigen Garten des Sitzes der Pallottiner in der Stadt Salzburg ist der Frühling in voller Pracht angekommen. Auf dem Rasen sitzen Menschen in Gruppen beisammen. Ein wenig abseits hat Pater Johannes Wilhelmi Platz genommen. Seit wenigen Wochen ist er der neue Rektor der Pallottiner in Salzburg und folgt als solcher Pater Rüdiger Kiefer nach, der das Amt knapp zwei Jahre lang innehatte.

...