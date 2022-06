Nach Aus für BMX-Parcours in der Josefiau: Familie bietet Waldstück an

Für viel Unverständnis sorgt die Schließung eines BMX-Parcours in der Josefiau. Nun stellt eine Familie ein Waldstück zur Verfügung.

Der Landwirt Wolfgang Lienbacher fühlte sich in seine Kindheit zurückversetzt, als er vom Rückbau des BMX-Parcours in der Josefiau erfuhr. Der 57-Jährige baute sich als Kind seine eigene BMX-Strecke im elterlichen Garten. Im Besitz von Wolfgang und seiner Gattin Martina liegt ein Waldgrundstück in der Nähe des bisherigen Parcours. "Wir nutzen es nur für die Holzaufarbeitung", erklärt Martina Lienbacher. Dieses an der Hellbrunner-Brücke befindliche Grundstück möchte das Pärchen nun zur Verfügung stellen. "Als Großmutter weiß ich, wie wichtig es ist, ...