Nach Aus für die Deponie kämpfen Köstendorfer Bürgerinitiativen weiter

Der streng geschützte Grubenlaufkäfer hat die Deponie für das Ausbruchsmaterial des geplanten 16,5 km langen Eisenbahntunnels zu Fall gebracht. Die ÖBB prüfen nun einen Abtransport per Bahn.

Der Jubel über die De-facto-Absage für die Deponie in Karlsreith fiel bei den Bürgerinitiativen verhalten aus. Vergangene Woche informierte der Projektleiter für die ÖBB-Neubaustrecke zwischen Köstendorf und Salzburg, Christian Höss, dass neue Erkenntnisse zum Vorkommen geschützter Arten im Projektgebiet vorliegen. Der Schwarze Grubenlaufkäfer und die Greifvögel Rotmilan und Schwarzmilan seien nachgewiesen worden und die Deponie in Karlsreith für das Ausbruchsmaterial - rund 2,5 Millionen Kubikmeter - aus dem geplanten 16,5 km langen Flachgautunnel damit in Frage gestellt.

"Auf ...